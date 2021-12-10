В 14:29 9 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

В 14:29 9 декабря в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Муромском районе, на улице Зеленая деревни Вареж.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пресс-служба МЧС сообщает, что вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома и хозпостройки.Пожарные ликвидировали пожар на площади 124 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Так же привлекалась техника СПК «Рыбхоз» 1 единица техники, 2 человека. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/