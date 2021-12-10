Благодаря действиям Ильи Артамонова старшему лейтенанту полиции Домолаеву удалось незамедлительно отбросить в сторону находившиеся у задержанного пистолет и нож...
Награждение Ильи Артамонова состоялось в зале коллегии на Петровке,38.
7 декабря инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал вооруженного преступника, открывшего стрельбу в помещении многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице.
Увидев, что сотрудник полиции проводит задержание, Илья Артамонов подбежал к нему и помог удерживать преступника.
Благодаря действиям Ильи Артамонова старшему лейтенанту полиции Домолаеву удалось незамедлительно отбросить в сторону находившиеся у задержанного пистолет и нож.
В столичной полиции отметили мужество, проявленное гражданином и выразили благодарность за смелые и решительные действия при задержании преступника.
В завершение мероприятия Илье Артамонову вручена благодарность и памятный подарок от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова.
Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве