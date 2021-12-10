Благодаря действиям Ильи Артамонова старшему лейтенанту полиции Домолаеву удалось незамедлительно отбросить в сторону находившиеся у задержанного пистолет и нож...

Награждение Ильи Артамонова состоялось в зале коллегии на Петровке,38.7 декабря инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал вооруженного преступника, открывшего стрельбу в помещении многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице.Увидев, что сотрудник полиции проводит задержание, Илья Артамонов подбежал к нему и помог удерживать преступника.Благодаря действиям Ильи Артамонова старшему лейтенанту полиции Домолаеву удалось незамедлительно отбросить в сторону находившиеся у задержанного пистолет и нож.В столичной полиции отметили мужество, проявленное гражданином и выразили благодарность за смелые и решительные действия при задержании преступника.В завершение мероприятия Илье Артамонову вручена благодарность и памятный подарок от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова.Пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве