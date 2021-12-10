Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства...
Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства муниципальными заказчиками при приобретении жилых помещений для расселения граждан из аварийного фонда.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, администрацией г. Курлово в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» на основании муниципального контракта с физическим лицом была приобретена квартира.
Местная администрация при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использовала нормативный метод определения его цены вместо метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
В результате чего превышение стоимости приобретенной квартиры на территории городского поселения составило порядка 500 тысяч рублей.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании контракта недействительным и возврата в муниципальный бюджет его стоимости в размере около 1,3 млн рублей.
Судом ее требования удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.
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