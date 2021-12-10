Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства...

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства муниципальными заказчиками при приобретении жилых помещений для расселения граждан из аварийного фонда.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, администрацией г. Курлово в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» на основании муниципального контракта с физическим лицом была приобретена квартира.Местная администрация при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использовала нормативный метод определения его цены вместо метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).В результате чего превышение стоимости приобретенной квартиры на территории городского поселения составило порядка 500 тысяч рублей.Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании контракта недействительным и возврата в муниципальный бюджет его стоимости в размере около 1,3 млн рублей.Судом ее требования удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/