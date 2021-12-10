Объём инвестиций составит 450 млн рублей.

В развитие индустриального парка «Ставровский» вложат 450 млн рублей. Об этом стало известно наВ 2022-2024 годах компания «Авалон-Ступино Квадрат» откроет производство ковров и ковровых покрытий. На эти цели выделят порядка 250 млн рублей. Проектная мощность составит 1,5 млн квадратных метров текстильных изделий в год. Появится 40 рабочих мест.Фирма «ALB» (Alliance of Lighting Business) направит около 200 млн рублей на строительство завода светодиодных светильников и изделий из металла. Проектная мощность – 200 тысяч изделий в год. На новом предприятии будет работать 150 человек.В свою очередь, администрация Владимирской области и местные чиновники обеспечат новые цеха необходимой инфраструктурой, электроэнергией, водопроводной водой, возможностью подключения к газораспределительной сети. Кроме того, компаниям будет предоставлена господдержка в виде капитальных вложений.