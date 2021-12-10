Истец требовал 90 тысяч.

В Кольчугино Госохотинспекция отсудила у водителя, сбившего трёх кабанов, 20 тысяч рублей. Изначально инспекторы требовали с автомобилиста 90 тысяч.В ходе разбирательств выяснилось, что у участника аварии отсутствовал полис ОСАГО. При этом мужчина заявил, что 30 диких животных неожиданно для него выбежали на дорогу. При вынесении приговора он просил учесть затруднительное материальное положение. Однако ответчику не удалось убедить в суд, что он принял все необходимые меры, чтобы избежать гибели животных.В результате его признали виновным в ДТП. Фемида уменьшила сумму штрафа до 20 тысяч рублей.