С октября из-за коронавируса его функции были временно переданы Городской больнице №4.

Во Владимире сосудистый центр возобновляет плановый приём пациентов. С октября из-за коронавируса его функции были временно переданы Городской больнице №4. С 14 декабря после проведения санитарной обработки РСЦ возобновит приём пациентов.«Но вместе с тем при необходимости все резервные мощности по борьбе с COVID-19 и его новым штаммом «омикрон» будут задействованы незамедлительно», - уточнил директор департамента здравоохранения Артём Осипов.Ранее мы сообщали, что во Владимирской области . По состоянию на 9 декабря в больницах региона действовало 1930 мест для пациентов с COVID-19. Занято 67,8% (1309), свободна - 621 койка.