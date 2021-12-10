Туристам в Суздале пришлось толкать собственный автобус. Он застрял в снежной каше. В соцсетях местный общественник Олег Алмаев рассказал о том, как в городе, который через пару лет будет

Туристам в Суздале пришлось толкать собственный автобус. Он застрял в снежной каше. В соцсетях местный общественник Олег Алмаев рассказал о том, как в городе, который через пару лет будет отмечать свое 1000-летие, чистят дороги от снега и обрабатывают дорожное полотно от наледи. Мужчина стал очевидцем того, как туристам в мороз пришлось толкать автобус, на котором