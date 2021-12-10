Выбирай центральную Россию!. Под таким девизом в Суздале проходит владимирский инвестиционный...

"Выбирай центральную Россию!". Под таким девизом в Суздале проходит владимирский инвестиционный конгресс - 2021. В рамках его работы Владимирский филиал РАНХИГС провел секцию на тему "Кадровое обеспечение для инвестиционного развития регионов Центральной России" и заключил ряд выгодных соглашений.Более ста крупных российских политиков, инвесторов и бизнесменов встретились в рамках работы 1-го Межрегионального инвестиционного конгресса. Эксперты уверены: оперативное привлечение высококвалифицированных кадров - ключ к успешной реализации любого инвестиционного проекта.Сергей Качаев, советник полномочного представителя Президента РФ в ЦФО:- Эту конкуренцию за человеческий капитал нужно выигрывать и все предпосылки, все инструменты, которые существуют можно применить и реализовать здесь во Владимирской области.Основная задача для всех игроков рынка- организовать в регионах Центрального Федерального Округа эффективную систему кадрового обеспечения. Сделать их привлекательными не только для специалистов со всей России, но и из-за рубежа.Марина Татарская, директор по институциональным и корпоративным коммуникациям ЗАО "Ферреро Руссия":- Границ нет, не важно, студент может учиться во Владимире, но он сможет трудоустроиться в Москве, он может учиться во Владимире и найти работу в любом другом регионе.Добиться поставленных задач позволит создание центров по развитию человеческого капитала, а также Фондов целевого капитала на базе местных учебных заведений. С привлечением средств работодателей и мерами государственной поддержки.Юлия Волкова, заместитель директора по персоналу АО "АБИ Продакт":- Мы даем возможность и учась в вузе получать дополнительный доход, что часто очень интересно студентам и трудоустроиться как в течении учебы в ВУЗЕ так и после окончания ВУЗА.Итог заседания- подписание целого ряда соглашений о сотрудничестве между Владимирским филиалом РАНХиГС и рядом организаций, ведущих деятельность во Владимирской области. Среди них такие крупные предприятия как конструкторское бюро "КОБРА", "АБИ Продакт" и ЗАО "Ферреро Руссия"Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХИГС, заместитель председателя Законодательного Собрания:- Владимирский филиал готовит специалистов как раз для экономической сферы, сферы управления, также у нас таможенное дело, внешнеэкономическая деятельность поэтому конечно нашим студентам нужна практика на таких предприятиях.Всего же в рамках инвестиционного конгресса будет заключено договоров более чем на 15 млрд рублей. Этот финансовый потенциал даст нашему региону новые возможности экономического роста.Александр Сыпченко, Егор Герасимов "Вести-Владимир"