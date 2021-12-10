В 19:38 9 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП...

В 19:38 9 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Суздальском районе, на 248 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо России».На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, в результате ДТП произошло столкновение 3-х транспортных средств, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего мужчины.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.Фото: https://33.mchs.gov.ru/