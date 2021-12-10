Возле села Торчино столкнулись три автомобиля.

В Суздальском районе на трассе Р-132 столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель, которого позже из машины деблокировали спасатели.Массовая авария произошла 9 декабря в 19:50 на 248-ом километре рядом с селом Торчино.По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 22-летний водитель «Богдана» ехал из Иваново в сторону Владимира. Автобус выехал на встречную полосу, и машина врезалась во встречный ВАЗ и обгоняемый «Мерседес». В результате 44-летнего водителя отечественной легковушки госпитализировали в больницу.В ликвидации последствий случившегося принимало участие 14 человек, а также 4 единицы техники. От МЧС - 4 человека и одна спецмашина.