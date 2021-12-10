ДТП с пострадавшим произошло вечером 9 декабря в Суздальском районе. На 248 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо” разбились три автомобиля. На место незамедлительно выехали

ДТП с пострадавшим произошло вечером 9 декабря в Суздальском районе. На 248 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо” разбились три автомобиля. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 3-х транспортных средств, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего мужчины. По данным МЧС области, всего в ликвидации последствий