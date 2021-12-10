9 декабря, в День Героев Отечества, на Покровском кладбище в Вязниках преданы земле останки красноармейца, стрелка 4-го воздушно-десантного корпуса Виктора Дмитриевича Кудалёва. Они были

9 декабря, в День Героев Отечества, на Покровском кладбище в Вязниках преданы земле останки красноармейца, стрелка 4-го воздушно-десантного корпуса Виктора Дмитриевича Кудалёва. Они были обнаружены осенью этого года в ходе Вахты памяти «Калужский рубеж − 2021» на территории Мосальского района Калужской области. Об этом сообщают областные власти. Виктор Дмитриевич Кудалёв – уроженец деревни Васенино Вязниковского