9 декабря, в День Героев Отечества, на Покровском кладбище в Вязниках преданы земле останки красноармейца, стрелка 4-го воздушно-десантного корпуса Виктора Дмитриевича Кудалёва. Они были
<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2021-v-vyaznikax-zaxoronili-ostanki-krasnoarmejca-pogibshego-v-boyax-s-fashistami-79-let-nazad.html" target="_blank">В Вязниках захоронили останки красноармейца, погибшего в боях с фашистами 79 лет назад</a> - 9 декабря, в День Героев Отечества, на Покровском кладбище в Вязниках преданы земле останки красноармейца, стрелка 4-го воздушно-десантного корпуса Виктора Дмитриевича Кудалёва. Они были
[url=https://33live.ru/novosti/10-12-2021-v-vyaznikax-zaxoronili-ostanki-krasnoarmejca-pogibshego-v-boyax-s-fashistami-79-let-nazad.html]В Вязниках захоронили останки красноармейца, погибшего в боях с фашистами 79 лет назад[/url] - 9 декабря, в День Героев Отечества, на Покровском кладбище в Вязниках преданы земле останки красноармейца, стрелка 4-го воздушно-десантного корпуса Виктора Дмитриевича Кудалёва. Они были