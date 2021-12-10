Смотрите в программе Вести-Владимир: - Выбирай ЦФО! Не пропустить последние бизнес-тренды. В...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Выбирай ЦФО!Не пропустить последние бизнес-тренды. В Суздале продолжается инвестиционный конгресс. Что обсуждают участники?- Загадочный ОмикронТак ли страшен Омикрон, как его малюют? В регионе готовятся к встрече нового штамма коронавируса.- Мещерские зубрыИ в Гусь-Хрустальном районе, в нацпарке Мещера выкармливают отбившегося от стада зубрёнка. Когда этот редкий вид можно будет исключить из Красной книги?