Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Выбирай ЦФО!
Не пропустить последние бизнес-тренды. В...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Выбирай ЦФО!
Не пропустить последние бизнес-тренды. В Суздале продолжается инвестиционный конгресс. Что обсуждают участники?
- Загадочный Омикрон
Так ли страшен Омикрон, как его малюют? В регионе готовятся к встрече нового штамма коронавируса.
- Мещерские зубры
И в Гусь-Хрустальном районе, в нацпарке Мещера выкармливают отбившегося от стада зубрёнка. Когда этот редкий вид можно будет исключить из Красной книги?