За доброту в искусстве. Видео владимирской команды заняло первое место в номинации Видеоролики...

За доброту в искусстве. Видео владимирской команды заняло первое место в номинации "Видеоролики" национальной премии за гуманизм в искусстве "На благо мира".В ролике, автором идеи которого и режиссером выступила Мария Ганькова, много национальных танцев, блюд, гостеприимных людей и один большой общий стол, за который можно сесть в трудную минуту, понять друга друга и прийти на помощь. Ролик можно посмотреть на ютубе, называется он "Страна простора". Премия "На благо мира" вручается ежегодно с 2011 года. Его миссия, подчёркивают организаторы, в создании гармоничного общества, в котором культура и искусство служат укреплению идей справедливости и доброты.Мария Ганькова, режиссёр, победитель премии "На благо мира":- Ты не просто здесь участник, ты не просто здесь номинант, ты чувствуешь себя тоже создателем этой премии. Говорить о добре, любви, неважно, через какой контент, это очень важно. Важно, чтобы это слышали и, если есть возможность, чтобы как можно больше людей вообще об этом говорили. Может, слова, действительно, как капля точат камень и какой-то будет в этом прорыв. И главное, чтобы за большим количеством слов о добре и любви само понятие не размылось.