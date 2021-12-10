В связи с похолоданием Владимирский филиал «Т Плюс» увеличивает температуру теплоносителя, подаваемого в городские сети от Владимирской ТЭЦ-2. На сегодняшний день она составляет 100 градусов ..

В связи с похолоданием Владимирский филиал «Т Плюс» увеличивает температуру теплоносителя, подаваемого в городские сети от Владимирской ТЭЦ-2. На сегодняшний день она составляет 100 градусов Цельсия. В морозные дни температура в трубопроводах может достигать 114.Энергетики обращают внимание жителей на необходимость соблюдать особую осторожность возле теплотрасс, колодцев тепловых камер и мест ремонта коммуникаций. При возникновении технологических нарушений они могут представлять опасность для здоровья и жизни граждан. Не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности при обнаружении признаков повреждения – выхода воды или пара на поверхность, проседания грунта.Нельзя приближаться к таким объектам, парковать рядом машину, пытаться пройти или проехать через участки парения и разлива воды, заходить за ограждения и предупреждающие знаки. Это чревато тем, что можно не увидеть на пути промоину с кипятком. Кроме того, водители подвергают себя риску попасть в ДТП, поскольку из-за пара сильно снижается видимость на дорогах.При обнаружении выхода воды на поверхность, обрушения дорожного полотна или провала грунта, незакрытых или поврежденных люков тепловых камер и сильного парения из них, необходимо незамедлительно позвонить по номеру: 53-22-20.