Музыкальный альбом, вдохновленный коллайдером и карбоновыми полигонами. Минобрнауки выпустило...

Музыкальный альбом, вдохновленный коллайдером и карбоновыми полигонами. Минобрнауки выпустило сборник научных достижений в виде плейлиста. Теперь любой желающий может не только узнать, какими научными открытиями отметились отечественные ученые в этом году, но и послушать их.Вот так, по мнению создателей, звучит вакцина КовиВак. Набор атональных звуков сменяет унисон и полная гармония . Всего в альбоме "Звуки науки" 9 композиций, написанных по тем же принципам, по которым работают каждый из девяти объектов. В списке Метод генной модификации КРИСПР КАС9, ускоритель частиц "СКИФ", телескоп Байкал и другие. Заходите на сайт проекта и послушайте каждую. Рекомендуем.