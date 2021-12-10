Вопрос на контроле врио губернатора.

Врио губернатора Александр Авдеев поделился с журналистами планами по строительству объезда Киржача. Он взял решение вопроса на личный контроль.«Город уже задыхается от пробок, но проект 2017 года требует корректировки. Этим мы сейчас и занимаемся – подбором вариантов финансирования и строительства. Новая дорога разгрузит историческую часть Киржача, а также добавит возможности для развития предприятий», - подчеркнул глава региона.Напомним, что ради новой магистрали могут вырубить около 70 гектаров леса. Однако, в обладминистрации заверили, что пока не подписано разрешение ни одно дерево не упадёт. Возможно, при изменении проекта власти предложат альтернативный вариант новой трассы, который устроит противников её возведения.