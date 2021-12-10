В сентябре в отделение нейрохирургии ОКБ поступила 55-летняя пациентка с жалобами на слабость, боли в ногах и нарушения функции тазовых органов. Точный диагноз был поставлен после ..

В сентябре в отделение нейрохирургии ОКБ поступила 55-летняя пациентка с жалобами на слабость, боли в ногах и нарушения функции тазовых органов.Точный диагноз был поставлен после обследования нижних конечностей и МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга. У пациентки диагностировали опухоль спинного мозга.«Специалисты провели высокотехнологичное оперативное лечение, в ходе которого удалось полностью удалить новообразование», - рассказал заведующий отделением нейрохирургии ОКБ, главный внештатный нейрохирург департамента здравоохранения Николай Никитин.Провела операцию бригада в составе нейрохирурга Олега Шаханова, ассистента Андрея Фионина, реаниматолога-анестезиолога Татьяны Козловой и операционной сестры Дины Чернышевой.Спустя пять суток после операции пациентка стала подниматься на ноги при помощи ходунков и грудопоясничного корсета.«Через две недели её выписали. Она смогла самостоятельно передвигаться с ортопедической поддержкой. В наше отделение женщина поступила в кресле-каталке, а ушла домой на своих ногах при поддержке родственников», – отметил Николай Никитин.Сейчас женщина продолжает проходить курс восстановительного лечения. С каждым днём женщине становится лучше, она имеет все шансы вернуться к полноценной жизни.