В сквере Липки установили 28 деревянных. В 16 торгуют сувенирами, в 9 – продовольственной продукцией, в 7- необычными лакомствами и десертами.

Утром 10 декабря в 11 часов на Соборной площади открылась Рождественская ярмарка. В сквере Липки установили 28 деревянных домиков. В 16 торгуют сувенирами, в 9 – продовольственной продукцией, в 7- необычными лакомствами и десертами.Владимирцы и гости города могут приобрести венгерские калачи, яблоки в карамели, варенье, орехи в сосновом сиропе, кулебяки, а также испанский десерт «Чуррос».Рождественская ярмарка во Владимире продлится до 16 января. Домики работают с 11 до 22. В Новый год – до 18, а 1 января - с 13 до 22.Ранее мы сообщали, что врио губернатора Александр Авдеев горожанам пораньше открыть предпраздничную торговлю.