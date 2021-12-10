Десятая в России, четвертая во Владимире и одна из крупнейших в регионе. Во Владимире официально открылась новая фабрика компании «Аскона». Производство посетил и врио губернатора области

Десятая в России, четвертая во Владимире и одна из крупнейших в регионе. Во Владимире официально открылась новая фабрика компании «Аскона». Производство посетил и врио губернатора области Александр Авдеев. Для него руководство компании провело экскурсию по производству. Новый завод во Владимире – это вторая подобная площадка компании вне Коврова, есть еще фабрика в Новосибирске. Именно в