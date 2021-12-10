Вклад в экономику региона. Во Владимире сегодня открыли новую производственную площадку компании...

Вклад в экономику региона. Во Владимире сегодня открыли новую производственную площадку компании "Аскона". Сколько новых рабочих мест создано? расскажет Артём Яковенко.Новую производственную площадку на 2-ом Почаевском проезде осматривает глава региона Александр Авдеев. Новые технологии, самые современные станки и конвейеры, масштабное производство. Общая площадь фабрики- почти 14 тысяч квадратных метров. Новый завод стал четвертой производственной площадкой Асконы во Владимире и десятой во Владимирском регионе. Ещё одна точка экономического роста и новые рабочие места для горожан.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Это хороший пример того, как должно быть организовано современное производство и пример того, как нам необходимо выстраивать отношения с любым экономическим субъектом, резидентом который планирует размещаться на нашей территории во Владимирской области. Энтузиазм и желание развиваться приводит вот к таким предприятиям, на которым сейчас уже работают 200 человек, а будет работать в 2 раза больше.Выпускаемая продукция на этой площадке - матрасы для здорового сна. Компания активно наращивает производство на внутреннем рынке. Новая фабрика позволит не только увеличить объемы производства, но и расширить ассортимент, запустив новые линейки для покупателей.Александр Манёнок, генеральный директор группы компаний "Аскона":- 14-ть тысяч матрацев в день производится сейчас в высокий сезон. В этом году компания "Аскона" выпустит 2 млн 300 тыс штук. Конкретно эта фабрика выпустит 200 тысяч, а её мощность на следующий год - 500 тысяч штук.По словам основателя компании Владимира Седова, около 15% потребителей регулярно обращаются с просьбой забрать старый матрас на улитизацию. В связи с этим руководство "Асконы" готовит проект нового завода на территории Владимирской области. Это социальная и экологическая ответственность бизнеса.Владимир Седов, основатель "Аskona Life Group":- Нами готовится готовится проект завода, который будет заниматься переработкой старой продукции материала, который будет вновь использоваться в новой продукции, либо будет утилизироваться в щадящем методом с минимальным негативным эффектом на экологию."Аскона"- лидер индустрии товаров для сна в России. Кроме того, сеть представлена в 19 странах СНГ и Европы. От Белоруссии и Казахстана до Испании и Великобритании. Расширение производства - вклад не только в будущее компании, но и родной области. Действующие предприятия экономический флагман будет развивать при поддержке администрации 33 региона.Артём Яковенко, АндрейСинягин. "Вести-Владимир"