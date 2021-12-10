Мэрия возражала против удовлетворения иска.

Октябрьский районный суд Владимира обязал мэрию обеспечить участок, выделенный для многодетной семьи, необходимыми коммуникациями. Срок – до 31 декабря 2022 года.Помощник прокурора поддержала заявленные требования. Представитель ответчика возражала против удовлетворения иска.«Решением суда администрация города должна подвести сети водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоотведения до земельного участка, расположенного в микрорайоне Лунёво-Сельцо», - гласит пресс-релиз на сайте райсуда.Ранее мы , что в 2022 году мэрия Владимира намерена разработать проект дороги в микрорайон Лунево. На эти цели заложено порядка шести миллионов рублей.Проезжую часть ждут многодетные семьи, которые получили здесь бесплатные земли. Территория разделена под 300 участков, на части которых построены дома и живут люди.Общественный транспорт к этой части посёлка не ходит. Расстояние до ближайшей остановки составляет четыре километра.Если в следующем году появится ПСД, то асфальтирование будет намечено на 2023-24 годы.