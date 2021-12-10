Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении...

Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека, который совершил кражу.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в конце ноября текущего года в дежурную часть полиции поступило заявление от 36-летнего жителя города Владимира. С его банковского счета пропали 30 тысяч рублей.Как оказалось, накануне ночью 36-летний мужчина передвигался в автомобиле такси. Для оплаты поездки клиент со своего телефона вошел в онлайн-банк и попросил таксиста, чтобы он сам перевел нужную сумму. Воспользовавшись ситуацией, таксист перевел своей знакомой все доступные средства – 30 тысяч рублей. При этом клиенту водитель объяснил, что операция по переводу денег не прошла и поездка была для него бесплатной.Полицейские оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Водитель такси, 22-летний молодой человек, был задержан.Фигурант признал свою вину. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: https://pixabay.com/ru/