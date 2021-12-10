Во Владимире жительница Московской области осуждена за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Ленинский райсудом Владимира вынес приговор 48-летней жительнице Подмосковья. Она признана

Во Владимире жительница Московской области осуждена за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Ленинский райсудом Владимира вынес приговор 48-летней жительнице Подмосковья. Она признана виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Смертельная авария произошла в этом году в новогодние праздники. Как установил суд, утром