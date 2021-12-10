О местонахождении мальчика ничего неизвестно уже с 8 декабря.

В Санкт-Петербурге похитили 4-летнего Матвея Сапрыкина. К поиску малыша волонтёры «Лиза Алерт» из Владимирской области.Они сообщают, что ребёнок может находиться на территории 33-го региона. О местонахождении мальчика ничего неизвестно уже с 8 декабря.Рост Матвея 110 сантиметров, русые волосы, карие глаза. Он был одет в комбинезон, чёрные ботинки с салатовыми вставками и шапку оливкового цвета.Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по номерам телефонов, указанным в ориентировке.