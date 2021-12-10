Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 75 517 владимирцев.

Во Владимирской области на 10 декабря выявлено 302 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 68 человек. Ещё 42 жителя подхватили опасный вирус в 38 сл. в Ковровском, 36 сл. в Муромском, 28 сл. в Гусь-Хрустальном, 24 сл. в Александровском, 16 сл. в Петушинском, 15 сл. в Вязниковском, 14 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Киржачском, 10 сл. в Суздальском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Гороховце, 6 сл. в Камешковском, 6 сл. в Селивановском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в СобинскомВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 75 517 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 581 случай во Владимире, 8687 - в Гусь-Хрустальном районе, 8389 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.