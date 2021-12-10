Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора по готовы отвечать на тематические вопросы по телефону 45-10-70

Во Владимирской области, как и в других субъектах РФ, открыта специальная «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также по выбору новогодних подарков.Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области готовы отвечать на тематические вопросы по телефону 8(4922) 45-10-70 по 17 декабря включительно. Спектр затрагиваемых тем – качество и безопасность детской одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции. По указанному телефону можно также получить рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков, помощь в оформлении претензии в адрес продавца.Телефон общероссийской «горячей линии» - 8-800-200-05-45