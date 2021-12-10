Владимирский Роспотребнадзор рассказал, как жители 33-го региона будут встречать новогодние праздники. «Участвуя в мероприятиях в многолюдных местах, необходимо неукоснительно соблюдать ..

Владимирский Роспотребнадзор рассказал, как жители 33-го региона будут встречать новогодние праздники.«Участвуя в мероприятиях в многолюдных местах, необходимо неукоснительно соблюдать санитарные рекомендации, все действующие ограничения – как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе», - подчеркнула официальный представитель ведомства Марина Колтунова.При проведении детских мероприятий зал может заполняться не более чем на от вместимости. Допуск персонала, артистов, аниматоров, волонтёров и сопровождающих возможен только при наличии сертификата о вакцинации.Запрещено проводить анимационные программы в фойе и холлах. Представления для детей должны идти без антракта и длиться не более полутора часов.«Должна соблюдаться социальная дистанция, термометрия на входе, в наличии должно быть оборудование для обеззараживания воздуха и бесконтактные дозаторы с кожными антисептиками», - добавила Колтунова.В школах и детсадах будут исключены совместные мероприятия нескольких групп или классов.