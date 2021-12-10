На пленарном заседании общественной палаты первым вопросом стоял доклад врио вице-губернатора...

На пленарном заседании общественной палаты первым вопросом стоял доклад врио вице-губернатора Константина Баранова «О состоянии здравоохранения во Владимирской области».Первая больная точка - недостаток кадров и высокий возрастной моста. Выразим им слова благодарности за самоотверженный труд. Налажены отношения с медколледжами, их четыре, работа с волонтерами.По ФАПам - все будут сданы в текущем году. Много было недобросовестных подрядчиков. Кадровая проблема будет решаться и за счёт совместителей. Фельдшерам будут выделяться автомобили, не имеющих права - обучат.Из ситуации пика пандемии вышли достойно. Развёрнуты были тысячи коек.В планах - открытие факультета, выпускающего терапевтов, будущих земских врачей.Проблема - отсутствие инфекционного госпиталя. Дополнительные койки были развёрнуты на базе действующих больниц. Это неправильно, но выход в тех условиях. Губернатору удалось добиться выделения средств на спецгоспиталь.Нужно достраивать, расширять, модернизировать перинатальный центр с расширенным спектром услуг, с хорошими операционными, оборудованием, лабораториями, направленными на демографию. Получена поддержка на федеральном уровне. Работаем над перспективой строительства и детского инфекционного корпуса. Есть подвижки здесь.Департамент регулярно выезжает в районы и во время этих объездов определяют болевые точки и решают пути выхода. Главы идут на встречу. Вчера были в Вязниках, в Суздале, где много проблем. Будем помогать.Больная тема - цифровизация.Материнская и младенческая смертность снижается. Новый директор департамента владимирский, рекомендован Минздравом, работал в московских клиниках. Хороший специалист.О вакцинации. Несмотря на принимаемые меры, наблюдается падение темпов. По области процент вакцинации от плана (80%) - 62%. Это очень мало. Люди не идут вакцинироваться. В школах - 6-8 случаев ковида. Ученики за день могут заражать до 120 человек. Нужно контролировать ситуацию в школах.О смертности. Добавляется грипп - болезнь, от него тоже умирают. Прививка в этой ситуации очень важна. Уровень вакцинации от гриппа низкий. Вакцин хватает, но граждане пассивны.Есть проблемы со статистикой. Реальная смертность ниже, чем показывают на сайте - это «накопленная» численность с прошлых месяцев.Взрыва заболеваемости на новогодние праздники не ожидается, но новые волны будут, вероятно, в феврале.О станции скорой помощи: Поставлено 8 новых машин скорой помощи, новое оборудование на станции, средства защиты, дополнительный выезд. Также осуществляется ремонт подстанции, строительство новой.Отсутствие информационной системы - большая беда. Это очень осложняет работу областной медицины. Деньги были выделены. Прошлое руководство не решило проблемы.