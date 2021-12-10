Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Владимира. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Владимира. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По версии следствия, с сентября по октябрь этого года начальница отделения почты с корыстной целью изъяла из