На шесть больше, чем накануне. Ежесуточная заболеваемость остаётся на достаточно высоких показателях. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе

На шесть больше, чем накануне. Ежесуточная заболеваемость остаётся на достаточно высоких показателях. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 75 517. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (68 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 70. Всего с начала пандемии в областном центре уже 17 581 заражённый. Общая статистика по области выглядит сейчас