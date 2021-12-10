Износ составлял 75%. Дорога была в ямах и трещинах.

Во Владимирской области отремонтировали участок дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Дорожники асфальтировали отрезок с 336 по 349 километры.Износ составлял 75%. Трасса была в ямах и трещинах.«Заменено 13,5 километров дорожного полотна. Ремонт проводился методом холодного ресайклинга. Дорожная одежда усилена выравнивающим слоем. Новое покрытие выполнено из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Укреплены обочины и прилегающая территория», - уточнили в ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».Подрядчик восстановил 17 водосточных труб, нанёс разметку, установил почти три километра ограждений. Заменены 300 знаков и 500 сигнальных столбиков. Благоустроено 10 остановочных павильонов.