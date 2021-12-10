Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область пообщался с местной жительницей, которая выступила против принятия правительственных законопроектов о QR-кодах. Председатель ГД пообещал, что передаст ее мнение представителям кабмина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область пообщался с местной жительницей, которая выступила против принятия правительственных законопроектов о QR-кодах. Председатель ГД пообещал, что передаст ее мнение представителям кабмина.В ходе поездки к Володину обратилась жительница Саратовской области. Она выступила против принятия законопроектов о QR-кодах, которые, по ее мнению, являются "рычагом воздействия на людей"."Мы хотим, чтобы вы поняли, что QR-коды — не про здоровье, а рычаг воздействия на людей", – сказала женщина.Володин ответил местной жительнице, что услышал ее мнение. Он напомнил, что в понедельник депутаты будут обсуждать законопроекты с представителями правительства."Я озвучу точку зрения, которую вы высказали, и попытаюсь получить ответы на вопросы, которые тут прозвучали", – пообещал спикер.Он отметил, что в вопросах вакцинации нужно думать не только о себе, но и об окружающих людях. Спикер напомнил о словах президента, который выступил за убеждение, а не принуждение людей."Мы должны обеспечить ваше представительство и озвучить вашу точку зрения. Я вашу точку зрения выскажу", – ответил Володин местной жительнице.В понедельник, 13 декабря, депутаты Госдумы проведут встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром транспорта России Виталием Савельевым и другими представителями правительства. Также ожидается участие главы Роспотребнадзора Анны Поповой.Кабмин 12 ноября внес в Думу законопроекты о QR-кодах. Посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом граждане смогут при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.