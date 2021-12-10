Некоторые граждане станут счастливыми обладателями 100 тысяч рублей после 14 декабря этого года.

Некоторые граждане станут счастливыми обладателями 100 тысяч рублей после 14 декабря этого года.Выплаты поступят на карты "Мир". Но есть подвох: однимиз обязательных условий перечисления средств является наличие у россиянина сертификата о вакцинации против коронавируса.14 декабрясостоится очередной розыгрыш денежных призов между привитыми от ковида гражданами. Его участниками станут все те, кто прошел полный курс вакцинации.Победителей определят в случайном порядке с помощью специальной программы. Выберутся определенные номера сертификатов. Узнать о том, выиграл ли человек, можно на сайте бонусзаздоровье.рф. Для этого надо сопоставить номер своего сертификата о вакцинации с номерами из таблицы победителей. Также счастливчикам придет сообщение на портале "Госуслуги".Чтобы получить свой приз в размере 100 тысяч рублей, надо указать реквизиты карты платежной системы "Мир". Подобные розыгрыши уже проводились в нашей стране в сентябре, октябре и ноябре. Российские власти решили продлить акцию до конца текущего года.Ранее стало известно, с 1 января 2022 года. Так, без этих социальных выплат останутся те, кто не оформил для поступления денег карту платежной системы "Мир".