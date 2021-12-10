Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.За минувшие 24 часа число выявленных случаев коронавируса в России увеличилось на 30 873. Число выздоровевших пациентов за тот же срок составило 35 657 человек. Летальных исходов, попавших в официальную статистику, опубликованную оперативным штабом, оказалось 1 176.Первая тройка лидеров антирейтинга субъектов России по числу выявленных случаев коронавируса остается неизменной. Первую строчку занимает Москва. Столица отчиталась о 3477 заразившихся. Власти Санкт-Петербурга сообщили о 2267 новых пациентах. В Подмосковье их насчитали 1712 человек.В общей сложности число случаев коронавируса за все время ведения статистики в России достигло отметки в 9 956 679. Выздороветь успели 8 673 518 пациентов. А вот летальных исходов, согласно данным статистики, насчитали 287 180.В России продолжается кампания по вакцинации. Эксперты отмечают, что прививка остается самым эффективным способом снизить риск заражения ковидом. Кроме того, как подчеркивают врачи, даже в случае заражения, привитый пациент будет переносить болезнь намного легче. Вакцинация снижает нагрузку на систему здравоохранения и полезна для каждого конкретного человека.