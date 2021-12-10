По состоянию на 10 декабря в медорганизациях региона действует 1930 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 10 декабря в медорганизациях региона действует 1930 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 66,6 процента из них занято (1286), свободны 644 койки. 57340 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 213 человек.За период наблюдения в области отмечено 2803 летальных случая, за сутки – 25 человек.Напомним, за сутки в 33 регионе зафиксировано 302 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/