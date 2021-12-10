На территории Владимирской области 10 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 302 случая...

На территории Владимирской области 10 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 302 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:68 - во Владимире38 - в Ковровском районе36 - в Муромском районе28 - в Гусь-Хрустальном районе24 - в Александровском районе16 - в Петушинском районе15 - в Вязниковском районе14 - в Кольчугинском районе12 - в Киржачском районе10 - в Суздальском районе10 - в Юрьев-Польском районе7 - в Меленковском районе7 - в Гороховце районе6 - в Камешковском районе6 - в Селивановском районе2 - в Судогодском районе2 - в Радужном1 - в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 75 517 случаев заболевания.