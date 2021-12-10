На территории Владимирской области 10 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 302 случая...
На территории Владимирской области 10 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 302 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
68 - во Владимире
38 - в Ковровском районе
36 - в Муромском районе
28 - в Гусь-Хрустальном районе
24 - в Александровском районе
16 - в Петушинском районе
15 - в Вязниковском районе
14 - в Кольчугинском районе
12 - в Киржачском районе
10 - в Суздальском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
7 - в Меленковском районе
7 - в Гороховце районе
6 - в Камешковском районе
6 - в Селивановском районе
2 - в Судогодском районе
2 - в Радужном
1 - в Собинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 75 517 случаев заболевания.