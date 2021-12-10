Завершен ремонт участка км 336 – км 349 в Гусь-Хрустальном районе. Эта дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, износ дорожного покрытия и инфраструктуры составлял 75%, констатируют

Завершен ремонт участка км 336 – км 349 в Гусь-Хрустальном районе. Эта дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, износ дорожного покрытия и инфраструктуры составлял 75%, констатируют в Упрдоре. На дороге были просадки, трещины и ямы. Отсутствовали предусмотренные схемой движения дорожные знаки. Обочины были занижены. В ходе ремонта участка федеральные дорожники заменили 13,5 километров покрытия. Наиболее поврежденные