Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Ковровского района. Он обвиняется в убийстве. Трагедия произошла в сентябре. По версии следствия,

Региональный Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Ковровского района. Он обвиняется в убийстве. Трагедия произошла в сентябре. По версии следствия, обвиняемый приехал к бывшей сожительнице, чтобы поздравить дочку с днем рождения. Около ее дома он увидел молодого человека. На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый мужчина нанес 22-летнему