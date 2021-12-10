По версии следствия, 4 сентября 40-летний подозреваемый приехал к бывшей даме сердца, чтобы поздравить дочку с днем рождения. Около ее дома он увидел молодого человека, которого убил в ходе драки.

Жителя Ковровского района обвиняют в убийстве любовника бывшей сожительницы.По версии следствия, 4 сентября 40-летний подозреваемый приехал к бывшей даме сердца, чтобы поздравить дочку с днем рождения. Около её дома он увидел молодого человека. На почве ревности между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого ревнивец нанес 22-летнему парню три удара ножом в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Преступник скрылся, но через 15 минут был задержан полицейскими. Он признался в убийстве и раскаялся в содеянном. Материалы дела переданы в Ковровский городской суд для рассмотрения.