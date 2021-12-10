Верующие отмечают 10 декабря особый день. Знамение Пресвятой Богородицы связывают с иконой, которая считается чудотворной.

Верующие отмечают 10 декабря особый день. Знамение Пресвятой Богородицы связывают с иконой, которая считается чудотворной.ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦАПравославный люд всегда особо почитал деву Марию, как мать Иисуса Христа. Издавна лик Пресвятой Богородицы наделял народ искренней верой, давал утешение в горе и силы для борьбы хворью. Благочестивые россияне трепетно хранят в доме иконы, на которых изображена Божия Матерь, обращаются к святой с молитвами.ИСТОРИЯВ 12 веке иконописцы создали образ девы Марии, которая воздевает руки к небу, предвещая людям помощь своего сына, спасителя человечества. Изображение стало называться Знамение Пресвятой Богородицы.Икона помогла новгородцам справиться с врагами. По легенде, в бою в нее попала стрела неприятеля, и на глазах девы Марии проступили слезы. Захватчики испугались кары небесной и отступили от города.Архиепископ Иоанн распорядился увековечить дату в честь Знамения Пресвятой Богородицы. Впоследствии было решено отмечать церковный праздник 10 декабря по новому стилю. В этот день следует ходить в храм и прикладываться к иконе. Можно просить мира на земле, покоя в доме и благословения перед долгой дорогой.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 ДЕКАБРЯНа Руси верили, что к празднику рыба в реках, озерах и морях прячется. Поэтому рыбалку традиционно откладывали до лучших времен, чтобы не злить Водяного.Под запрет также попало рукоделие. Считалось, что шить, вышивать и вязать в этот день нельзя. Иначе хозяйка рискует вызвать губительный для растений и животных холод, "зашив" тепло.Знамение Пресвятой Богородицы нужно провести с добрыми помыслами: никакой ругани, сквернословия и скандалов быть не должно. В противном случае в дальнейшем будут сопровождать беды.ПРИМЕТЫ10 декабря 2021 года на рассвете встаньте лицом к северному ветру. По преданию, так можно избавиться от всех горестей и печалей.Накануне Знамения Пресвятой Богородицы поднимите голову к небу в ночное время суток. Если увидите яркий блеск звезд — будет мороз, а вот тусклое небо наоборот сулит оттепель. Фырканье коров в церковный праздник — к холодам, а рассвет багрового цвета — к усилению ветра.