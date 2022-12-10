Губернатор Владимирской области Александр Авдеев протестировал качество дорожного покрытия на одном из участков трассы М-12.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев протестировал качество дорожного покрытия на одном из участков трассы М-12. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Руководитель проехал на велосипеде четыре километра от развязки М-7 с М-12 за Петушками до деревни Старое Аннино.Александр Авдеев остался доволен увиденным. По его словам, новый отрезок трассы протяжённостью 58 километров откроют 13 декабря. Он расположен от развязки М-7 от Южного обхода в сторону Москвы до другой развязки с М-7. По участку можно объехать Петушки, Костерёво, Лакинск, Пекшу, Воршу и Колокшу.В октябре протяжённостью 26,5 км от Южного обхода Владимира до развязки близ Гусь-Хрустального.