С 11 декабря введут новый график движения и план формирования поездов.

С 11 декабря на всей сети российских железных дорог введут новый график движения и план формирования поездов: будет ходить больше поездов и электричек. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Фирменный поезд № 59/60 «Волга», который курсирует между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, в столице будет останавливаться на ВК «Восточный», а поезд №37/138 Нижний Новгород – Адлер теперь будет прибывать на Казанский вокзал Москвы.А с 23 декабря снова запустят поезд № 237/238 Нижний Новгород – Кисловодск, он будет курсировать по определенным датам.Всего в графике Горьковской магистрали предусмотрено 109 пар поездов дальнего следования – это на три пары больше, чем в 2022 году: назначены новые транзитные поезда № 55/56 Москва – Екатеринбург, № 78/77 Абакан – Москва и № 59/60 Сургут – Москва.Что касается пригородных перевозок, то добавится еще 21 пара электричек. Всего будет курсировать 404 пары пригородных поездов.