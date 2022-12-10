Мама 9-летней девочки с инвалидностью из Гусь-Хрустального обратилась в прокуратуру, поскольку она не получала льготные лекарства. Ребенок страдает генетическим заболеванием (кистозный

Мама 9-летней девочки с инвалидностью из Гусь-Хрустального обратилась в прокуратуру, поскольку она не получала льготные лекарства. Ребенок страдает генетическим заболеванием (кистозный фиброз (муковисцидоз). Ежегодно она проходит обследование в столичной больнице. По его результатам корректируется пожизненная базисная терапия, включающая, кроме особенной диеты и гимнастики, медикаментозное лечение. Препарат ребенку жизненно необходим и не имеет аналогов. Заменить его