Начнем с пешеходной экскурсии по Владимиру. Сегодня она пройдет по улице Стрелецкой. Узнаем ее...
Начнем с пешеходной экскурсии по Владимиру. Сегодня она пройдет по улице Стрелецкой. Узнаем ее историю с Татьяной Лысовой!
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Красная гора, отсюда название Красная Стрелецкая слобода располагалась на крутом берегу Лыбеди.
Этот овраг - напоминание о былом. В 16 веке на прилыбедских "гатях" и Красной горе- в районе нынешнего моста - рассказывает краевед Татьяна Лысова - находились поселения стрельцов. В память об этом во Владимире сохранились несколько улиц- Стрелецкая, Стрелецкий городок, Стрелецкий переулок и Стрелецкий мыс.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Место , где проживал по нашему- местный гарнизон. Люди охраняющие Владимир. А вообще стрельцы появились при Иване Грозном.
Именно Грозный царь сделал стрельцов военной элитой- вооружил за счет государства, предоставил жалование. До его реформы служилые люди и воевали , и налоги платили, а вот финансового подспорья были лишены.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- К сожалению , во Владимире стрельцам такого не предоставили, но вместо мат обеспечения им дали земли под пашку и огороды, беспошлинно торговать и заниматься ремеслами.
Так во Владимире появилась и Стрелецкая слобода. Вот только при Петре 1 воинские части были расформированы в солдатские. Царь не простил им мятежи . А при Екатерине Великой на их землях уже разрешили жить и мещанам, и даже дворянам. Правда уже к 19 столетию сама речка Лыбедь больше стала напоминать сточную канаву .
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- В середине 19 века наши Губернские Ведомости писали о захламлении берегов Лыбеди. ПЧ как раз по правому красивому берегу располагались усадьбы . И жители сливали помои и даже сбрасывали мертвых животных.
Но тогда еще не было мыслей закрывать речку под землю. В коллекторы ее спрячут только в 60-е годы 20 века. Овраги - важная историческая часть города, но и проблемная. Татьяна Лысова рассказывает- согласно городской градостроительной политике овраги должны сохраняться, как источники зеленой зоны, влаги , это легкие города.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Только с 1998 года в планах развития города появилась мысль в русле Лыбеди создать магистраль. А до этого место было обозначено как зеленая зона рекреационная, была идея создать ландшафтный парк.
Интересно, что именно эту идею претворили в жизнь, только не у нас, а в Рязани. Там русло одноименной реки выпрямили и создали прекрасную набережную с зоной отдыха. Во Владимире на Стрелецкой среди облагороженных зон можно отметить этот спортивный сквер. А дальше , к сожалению, овраг совершенно заброшен. И на подходе к Майдану - улице, названной в память о расположенной здесь в прошлые века базарной площади- выглядит более чем грустно. Улочка с красивыми особняками и глухими , высокими заборами.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Красоту должны видеть, у нас , к сожалению, нет условий, ограничений , строят глухие заборы. и мы гуляем по улице вдоль заборов.
В 1933 году улицу Большую Стрелецкую переименовали в Сталинскую. Но только на 3 года. Слишком неухоженной она выглядела , чтобы носить имя "отца народов". Первый кирпичный монолит появился здесь лишь в 57-ом. И это была "как раз "сталинка" . На фоне деревянных хибар дом выглядел величаво и получил номер 1.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Нужно понимать, как выглядел этот район. Мы стоим в начале улицы Стрелецкой. Она застроена деревянными домиками. Весьма обветшалыми. На фоне деревенской улочки этот дом смотрелся роскошно. У него и название было "Дворянское гнездо".
Дом действительно не был простым. Квартиры заняли партийные работники и высокопоставленные чиновники. В 1957 сюда из Коврова переехала и семья известного писателя Сергея Никитина. У него часто останавливались Алексей Фатьянов, Владимир Солоухин, Михаил Пришвин и Константин Паустовский. Здесь жили редактор Призыва Николай Демьянов, Антонина Атабекова - редактор "Сталинской смены"-позже "Комсомольской искры", Николай Корольков-профессор, ректор пединститута. Памяти Никитина на доме- мемориальная доска, правда , в 1998-ом ее заменили на новую.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
-Советский писатель был заменен на русский писатель. И появились 2 гвоздички. В принципе что было поменяно на мемориальной доске
Есть на Стрелецкой и еще одно Советское Дворянское гнездо. Бывшая партийная дача 1-го секретаря обкома партии Михаила Пономарева, построенная в 60-е .
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- На тот момент выглядело оно попроще. Одноэтажный дом с садом и огородов. Но пришел Ратмир Бобовиков - с желанием превратить город в Петергоф, насытить фонтанами.
При Бобовикове дача выросла в объемах- достойных для чиновника высокого ранга. А вот фонтанов Ратмир Степанович возвел немного- всего один- у здания обкома партии - ныне Белого дома. Сегодня в " партийной даче " разместилось реабилитационное отделение для детей с бронхо-легочными заболеваниями. А вот в 19 веке знатные владимирцы строили дома реже для себя, больше для людей. Яркий пример- дом 41-Б - бывшая церковно-приходская школа Сретенской церкви. Возведенная на деньги ключаря Успенского собора, а затем и его настоятеля, Александра Виноградова. Память о выдающемся человеке, авторе первой книги об Успенском соборе, кстати на гонорар от которой и был построен этот дом, приумножает сегодня его внук , известный краевед Борис Гиляревский. Это самое величественное здание на Стрелецкой.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Здание ,которое мы видим , было постороено 1900г как училище для слепых детей. Александром Лосевым. Управляющим Собинской мануфактурой.
Автор проекта - архитектор Михаил Кнопф. В центре главного фасада - ризолит с арочным входом, по бокам декоративные фронтоны, и украшение ансамбля башенка - здесь была церковь в честь Пантелеймона Целителя. Сегодня там столовая и спортзал. Приют был рассчитан на 40 воспитанников, для их жизни Лосев создал все условия.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Были закуплены инструменты для музыкального оркестра, для мастерских. Детей обучали шрифту брайля, пространственному ориентированию. Лозоплетению, вышивки, навыкам ремесел.
В 1906 году Александру Лукичу за благотворительную деятельность было присвоено звание почетного гражданина. Меценат никогда не афишировал свою деятельность. В мае 1917 года он положил на неприкосновенный счет для слепых детей и содержание здания около 50 тысяч. Даже умирая, думал о своем детище. А это- настоящее украшение Стрелецкой - дивный терем- теремок под номером 20-а.
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- Долгие годы считалось что этот дом построен Протасьевым , последним председателем уездного дворянства, но Алексей Арескин обескуражил - что дом построен Николаем Философовым.
Похоже здесь была торговая лавка- продолжает Татьяна Лысова, с глубоким каменным погребом. А само здание выстроено в стиле - ропет. Его создатель московский архитектор Иван Петров..И название стиля- анаграмма из букв его имени и фамилии. Архитектор умело использовал - ажурную пропИльную резьбу, характерную для русских сказочных теремов. Для владимирцев эта трогательная красота - бесценный памятник архитектуры. После революции дом Философова был национализирован и отдан детскому дому имени Либкнехта. А вот уже в 80-е годы...
Татьяна Лысова, экскурсовод:
- В доме поселилось не менее значимое для Владимира здание гидрометеоцентра. Так что по всем погодным вопросом это вот сюда. А именно - на улицу Стрелецкую.
Татьяна Воронцова. Семен Карпов . Вести- Владимир.