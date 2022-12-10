Начнем с пешеходной экскурсии по Владимиру. Сегодня она пройдет по улице Стрелецкой. Узнаем ее...

Начнем с пешеходной экскурсии по Владимиру. Сегодня она пройдет по улице Стрелецкой. Узнаем ее историю с Татьяной Лысовой!Татьяна Лысова, экскурсовод:- Красная гора, отсюда название Красная Стрелецкая слобода располагалась на крутом берегу Лыбеди.Этот овраг - напоминание о былом. В 16 веке на прилыбедских "гатях" и Красной горе- в районе нынешнего моста - рассказывает краевед Татьяна Лысова - находились поселения стрельцов. В память об этом во Владимире сохранились несколько улиц- Стрелецкая, Стрелецкий городок, Стрелецкий переулок и Стрелецкий мыс.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Место , где проживал по нашему- местный гарнизон. Люди охраняющие Владимир. А вообще стрельцы появились при Иване Грозном.Именно Грозный царь сделал стрельцов военной элитой- вооружил за счет государства, предоставил жалование. До его реформы служилые люди и воевали , и налоги платили, а вот финансового подспорья были лишены.Татьяна Лысова, экскурсовод:- К сожалению , во Владимире стрельцам такого не предоставили, но вместо мат обеспечения им дали земли под пашку и огороды, беспошлинно торговать и заниматься ремеслами.Так во Владимире появилась и Стрелецкая слобода. Вот только при Петре 1 воинские части были расформированы в солдатские. Царь не простил им мятежи . А при Екатерине Великой на их землях уже разрешили жить и мещанам, и даже дворянам. Правда уже к 19 столетию сама речка Лыбедь больше стала напоминать сточную канаву .Татьяна Лысова, экскурсовод:- В середине 19 века наши Губернские Ведомости писали о захламлении берегов Лыбеди. ПЧ как раз по правому красивому берегу располагались усадьбы . И жители сливали помои и даже сбрасывали мертвых животных.Но тогда еще не было мыслей закрывать речку под землю. В коллекторы ее спрячут только в 60-е годы 20 века. Овраги - важная историческая часть города, но и проблемная. Татьяна Лысова рассказывает- согласно городской градостроительной политике овраги должны сохраняться, как источники зеленой зоны, влаги , это легкие города.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Только с 1998 года в планах развития города появилась мысль в русле Лыбеди создать магистраль. А до этого место было обозначено как зеленая зона рекреационная, была идея создать ландшафтный парк.Интересно, что именно эту идею претворили в жизнь, только не у нас, а в Рязани. Там русло одноименной реки выпрямили и создали прекрасную набережную с зоной отдыха. Во Владимире на Стрелецкой среди облагороженных зон можно отметить этот спортивный сквер. А дальше , к сожалению, овраг совершенно заброшен. И на подходе к Майдану - улице, названной в память о расположенной здесь в прошлые века базарной площади- выглядит более чем грустно. Улочка с красивыми особняками и глухими , высокими заборами.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Красоту должны видеть, у нас , к сожалению, нет условий, ограничений , строят глухие заборы. и мы гуляем по улице вдоль заборов.В 1933 году улицу Большую Стрелецкую переименовали в Сталинскую. Но только на 3 года. Слишком неухоженной она выглядела , чтобы носить имя "отца народов". Первый кирпичный монолит появился здесь лишь в 57-ом. И это была "как раз "сталинка" . На фоне деревянных хибар дом выглядел величаво и получил номер 1.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Нужно понимать, как выглядел этот район. Мы стоим в начале улицы Стрелецкой. Она застроена деревянными домиками. Весьма обветшалыми. На фоне деревенской улочки этот дом смотрелся роскошно. У него и название было "Дворянское гнездо".Дом действительно не был простым. Квартиры заняли партийные работники и высокопоставленные чиновники. В 1957 сюда из Коврова переехала и семья известного писателя Сергея Никитина. У него часто останавливались Алексей Фатьянов, Владимир Солоухин, Михаил Пришвин и Константин Паустовский. Здесь жили редактор Призыва Николай Демьянов, Антонина Атабекова - редактор "Сталинской смены"-позже "Комсомольской искры", Николай Корольков-профессор, ректор пединститута. Памяти Никитина на доме- мемориальная доска, правда , в 1998-ом ее заменили на новую.Татьяна Лысова, экскурсовод:-Советский писатель был заменен на русский писатель. И появились 2 гвоздички. В принципе что было поменяно на мемориальной доскеЕсть на Стрелецкой и еще одно Советское Дворянское гнездо. Бывшая партийная дача 1-го секретаря обкома партии Михаила Пономарева, построенная в 60-е .Татьяна Лысова, экскурсовод:- На тот момент выглядело оно попроще. Одноэтажный дом с садом и огородов. Но пришел Ратмир Бобовиков - с желанием превратить город в Петергоф, насытить фонтанами.При Бобовикове дача выросла в объемах- достойных для чиновника высокого ранга. А вот фонтанов Ратмир Степанович возвел немного- всего один- у здания обкома партии - ныне Белого дома. Сегодня в " партийной даче " разместилось реабилитационное отделение для детей с бронхо-легочными заболеваниями. А вот в 19 веке знатные владимирцы строили дома реже для себя, больше для людей. Яркий пример- дом 41-Б - бывшая церковно-приходская школа Сретенской церкви. Возведенная на деньги ключаря Успенского собора, а затем и его настоятеля, Александра Виноградова. Память о выдающемся человеке, авторе первой книги об Успенском соборе, кстати на гонорар от которой и был построен этот дом, приумножает сегодня его внук , известный краевед Борис Гиляревский. Это самое величественное здание на Стрелецкой.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Здание ,которое мы видим , было постороено 1900г как училище для слепых детей. Александром Лосевым. Управляющим Собинской мануфактурой.Автор проекта - архитектор Михаил Кнопф. В центре главного фасада - ризолит с арочным входом, по бокам декоративные фронтоны, и украшение ансамбля башенка - здесь была церковь в честь Пантелеймона Целителя. Сегодня там столовая и спортзал. Приют был рассчитан на 40 воспитанников, для их жизни Лосев создал все условия.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Были закуплены инструменты для музыкального оркестра, для мастерских. Детей обучали шрифту брайля, пространственному ориентированию. Лозоплетению, вышивки, навыкам ремесел.В 1906 году Александру Лукичу за благотворительную деятельность было присвоено звание почетного гражданина. Меценат никогда не афишировал свою деятельность. В мае 1917 года он положил на неприкосновенный счет для слепых детей и содержание здания около 50 тысяч. Даже умирая, думал о своем детище. А это- настоящее украшение Стрелецкой - дивный терем- теремок под номером 20-а.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Долгие годы считалось что этот дом построен Протасьевым , последним председателем уездного дворянства, но Алексей Арескин обескуражил - что дом построен Николаем Философовым.Похоже здесь была торговая лавка- продолжает Татьяна Лысова, с глубоким каменным погребом. А само здание выстроено в стиле - ропет. Его создатель московский архитектор Иван Петров..И название стиля- анаграмма из букв его имени и фамилии. Архитектор умело использовал - ажурную пропИльную резьбу, характерную для русских сказочных теремов. Для владимирцев эта трогательная красота - бесценный памятник архитектуры. После революции дом Философова был национализирован и отдан детскому дому имени Либкнехта. А вот уже в 80-е годы...Татьяна Лысова, экскурсовод:- В доме поселилось не менее значимое для Владимира здание гидрометеоцентра. Так что по всем погодным вопросом это вот сюда. А именно - на улицу Стрелецкую.Татьяна Воронцова. Семен Карпов . Вести- Владимир.