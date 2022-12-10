Как жители Владимирской области будут работать и отдыхать в 2023 году. Всего в 2023 году нас...

Как жители Владимирской области будут работать и отдыхать в 2023 году. Всего в 2023 году нас ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.Нерабочими праздничными днями в России являются:1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;7 января – Рождество Христово;23 февраля – День защитника Отечества;8 марта – Международный женский день;1 мая – Праздник Весны и Труда;9 мая – День Победы;12 июня – День России;4 ноября – День народного единстваПри совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Планируется перенести следующие выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями:с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.Таким образом, в 2023 году на празднование Нового года будет отведено 9 дней (31 декабря 2022 года – 8 января 2023 года). Четыре дня продлится праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества (с 23 по 26 февраля), а на Международный женский день россияне будут отдыхать только один день (8 марта). Майские праздники разделены на две части – первая продлится с 29 апреля по 1 мая, а вторая – с 6 по 9 мая. Трехдневные выходные ожидаются в связи с празднованием Дня России (с 10 по 12 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября).Фото pxfuel.com