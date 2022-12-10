Слухи о том, что Гарик Мартиросян то и дело бегает от жены по красоткам, разлетаются с космической скоростью.

Слухи о том, что Гарик Мартиросян то и дело бегает от жены по красоткам, разлетаются с космической скоростью.Супруга комика Жанна с юмором относится к сплетням, то и дело подливая масла в огонь. Например, не так давно в Сети говорили, якобы артист собирается разводиться с женой, так как увлекся светской львицей Яной Кошкиной. В тот раз Жанна Левина-Мартиросян заявила, что еще не знает, будет ли муж ее бросать – вот проснется, она и спросит.Впрочем, в последнее время пара практически пропала из поля зрения поклонников. И вот внезапно супруга Гарика Мартиросяна напомнила о себе, показав снимок с подругой. На фотографии Жанна красуется вместе с Алсу. Блогер заявила, что ее раздражает певица, ведь с каждым годом она все молодеет! Действительно неприятно...Правда, не всем понравилось заявление жены Мартиросяна. Некоторые поспешили осудить ее и за раздражение, и за хайп. Тогда разгневанная красотой Алсу Жанна вывалила правду о том, как надо уметь себя подавать. Конечно, в шутку."Вот так, ребята! Надо знать, с кем спать и с кем дружить. Тогда вы всегда будете в топе новостей интернета", – отметила супруга Гарика Мартиросяна.Напомним, пара вместе уже больше 20 лет. Юморист познакомился с будущей женой на КВН в 1997 году, в семье подрастает двое детей.