11 декабря 2022 года проходит народный праздник Сойкин день и церковный день памяти...
11 декабря 2022 года проходит народный праздник Сойкин день и церковный день памяти священномученика митрополита Серафима.
В древности считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно было выйти из дома и последовать за ней. Верили, что певунья может привести человека к счастью.
Что можно делать 11 декабря 2022 года:
1. Нужно особое внимание уделить словам старших — в этот день они могут дать действительно ценный совет, который поможет в жизни или в сложившейся ситуации.
2. Верующие в этот день ходили в церковь и молились Святителю Феодору Симоновскому.
3. Самым распространенным было гадание на успех — в снег кидали горсть монет разного достоинства и доставали по одной. Чем крупнее номинал у самой первой, тем вероятнее успех в делах.
Что нельзя делать 11 декабря 2022 года:
1. Нельзя отдавать что-то из своего дома соседям — можно расстаться со своим семейным счастьем, мир в семье будет утерян, начнутся недомолвки и ссоры.
2. Нельзя давать подаяние металлическими монетами — вместе с монетами можно отдать своё счастье.
3. Свободной девушке нельзя ходить с распущенными волосами — к долгим поискам своей любви.
Народные приметы на 11 декабря 2022 года:
Кошка когтями стену дерёт — к сильному ветру или метели.
Много снега — год будет урожайным на хлеб.
Оттепель — к скорым заморозкам, которые затянутся надолго.
Холодный день без осадков — к жаркому и засушливому лету.
Поросёнок визжит — сильно похолодает.
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