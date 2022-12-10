11 декабря 2022 года проходит народный праздник Сойкин день и церковный день памяти...

11 декабря 2022 года проходит народный праздник Сойкин день и церковный день памяти священномученика митрополита Серафима.В древности считали добрым знаком, если 11 декабря птица прилетит к жилищу человека и споет песенку. Тогда нужно было выйти из дома и последовать за ней. Верили, что певунья может привести человека к счастью.Что можно делать 11 декабря 2022 года:1. Нужно особое внимание уделить словам старших — в этот день они могут дать действительно ценный совет, который поможет в жизни или в сложившейся ситуации.2. Верующие в этот день ходили в церковь и молились Святителю Феодору Симоновскому.3. Самым распространенным было гадание на успех — в снег кидали горсть монет разного достоинства и доставали по одной. Чем крупнее номинал у самой первой, тем вероятнее успех в делах.Что нельзя делать 11 декабря 2022 года:1. Нельзя отдавать что-то из своего дома соседям — можно расстаться со своим семейным счастьем, мир в семье будет утерян, начнутся недомолвки и ссоры.2. Нельзя давать подаяние металлическими монетами — вместе с монетами можно отдать своё счастье.3. Свободной девушке нельзя ходить с распущенными волосами — к долгим поискам своей любви.Народные приметы на 11 декабря 2022 года:Кошка когтями стену дерёт — к сильному ветру или метели.Много снега — год будет урожайным на хлеб.Оттепель — к скорым заморозкам, которые затянутся надолго.Холодный день без осадков — к жаркому и засушливому лету.Поросёнок визжит — сильно похолодает.Фото www.pxfuel.com