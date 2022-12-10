Новогодний плейлист – одна из важных составляющих праздничного настроения. В материале Дни.ру подсказки, что можно в него добавить.
Новогодний плейлист – одна из важных составляющих праздничного настроения. В материале "Дни.ру" подсказки, что можно в него добавить.
Что можно добавить в плейлист:
1. Глюк'oZa — Снег идет
2. Дима Билан — Новогодняя (Новый Год, С Новой Строчки)
3. Нина Бродская — Звенит январская вьюга
4. Валерий Сюткин & Light Jazz — А снег идет
5. Чай вдвоем — Новогодний поцелуй
6. Сергей Лазарев — Новый год
7. Катя Лель — Новый год
8. Дискотека Авария— Новогодняя
9. Чи-Ли — Новый год в постели
10. DJ Groove, Людмила Гурченко — Пять минут
11. Все участники "Фабрики Звезд – 3" — С Новым годом, мама! С Новым годом, папа!
12. Андрей Губин — Зима-холода
13. Алексей Гоман feat. Александр Панайотов & Алексей Чумаков & Руслан Алехно & Ассорти — Новый год
14. Dream Team — Новогодний
15. Лариса Долина & Николай Басков & Дима Билан & Юлианна Караулова — Ночь Счастливых Надежд
16. Марина Федункив — Новогодняя
17. Балаган Лимитед — Елочка
18. MIA BOYKA, Аня Pokrov — Снежинка
19. Ольга Бузова & Dava — Мандаринка
20. Олег Газманов — Белый Снег