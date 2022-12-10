Новогодний плейлист – одна из важных составляющих праздничного настроения. В материале Дни.ру подсказки, что можно в него добавить.

Новогодний плейлист – одна из важных составляющих праздничного настроения. В материале "Дни.ру" подсказки, что можно в него добавить.Что можно добавить в плейлист:1. Глюк'oZa — Снег идет2. Дима Билан — Новогодняя (Новый Год, С Новой Строчки)3. Нина Бродская — Звенит январская вьюга4. Валерий Сюткин & Light Jazz — А снег идет5. Чай вдвоем — Новогодний поцелуй6. Сергей Лазарев — Новый год7. Катя Лель — Новый год8. Дискотека Авария— Новогодняя9. Чи-Ли — Новый год в постели10. DJ Groove, Людмила Гурченко — Пять минут11. Все участники "Фабрики Звезд – 3" — С Новым годом, мама! С Новым годом, папа!12. Андрей Губин — Зима-холода13. Алексей Гоман feat. Александр Панайотов & Алексей Чумаков & Руслан Алехно & Ассорти — Новый год14. Dream Team — Новогодний15. Лариса Долина & Николай Басков & Дима Билан & Юлианна Караулова — Ночь Счастливых Надежд16. Марина Федункив — Новогодняя17. Балаган Лимитед — Елочка18. MIA BOYKA, Аня Pokrov — Снежинка19. Ольга Бузова & Dava — Мандаринка20. Олег Газманов — Белый Снег