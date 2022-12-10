Не все смогли оценить новую повесть.

Не все смогли оценить новую повесть.Молодой, но уже титулованный русский писатель Александр Пелевин еще несколько лет назад преодолел этап каламбуров и шуток по поводу совпадения своей фамилии с фамилией менее молодого, но более титулованного коллеги. Теперь его в пору сравнивать с другим тезкой, тоже Александром Сергеевичем.Говорят, что Пушкин намеренно выпустил "Повести Белкина" под чужой фамилией, и только собрав хвалебные отзывы критики, раскрыл свое авторство. Тогда рецензентам потребовались немалые таланты для того, чтобы сохранив лицо забрать обратно все свои комплименты.Впрочем, такой проблемы перед Александром Пелевиным не стоит. Некоторые критики, до этого, кажется, довольно пристально следившие за его творческим путем, вообще никак не отреагировали на новинку. Будто не было ее. Экая безделица, всего лишь новая книга прошлогоднего победителя премии "Национальный бестселлер", о которым вы несмолкаем говорили как о восходящей звезде!Причины, по которым это произошло, не являются предметом рассмотрения данной рецензии. Но, все же, позволю себе смелое предположение — дело кроется не в качестве текста, а в основной мысли, заложенной в нем."Быть предателем — это плохо", — говорит автор в предисловии и планомерно проводит эту нить через всю свою повесть. Кстати о формате, короткий объем явно идет истории на пользу. Сюжет, охватывающий достаточно продолжительный период времени, на всем своем протяжении сохраняет бодрую динамику, не сбивается на хождение кругами и прочими замысловатыми орбитами.Фирменный прием Александра Пелевина — балансирование повествования на грани мистики и реальности с постепенным сваливанием героя в сторону чертовщины — на месте. Традиционные подмигивания современному читателю в виде отсылок к актуальным событиям, шуткам и мемам — к сожалению, тоже. Но тут автор остается верен себе еще с самой первой книги. Можно просто смириться с авторским стилем и поблагодарить за более бережное, нежели в трех предыдущих романах, их встраивание в ткань повествования.